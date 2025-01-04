ラッパーのイ・ヨンジがチェジュ航空機事故の被害者のために寄付した。【注目】イ・ヨンジのYouTubeコンテンツ、収益金を全額寄付！1月3日、イ・ヨンジは自身のインスタグラムのストーリーに大韓民国赤十字社、社団法人「暖かい一日」にそれぞれ1000万ウォン（約107万円）を寄付したことを証明する写真を投稿した。（写真提供＝OSEN）イ・ヨンジこれとともにイ・ヨンジは、「その心情をとても計り知ることはできないので、小さな手