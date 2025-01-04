歌手、女優として活躍する小柳ルミ子（72）が4日までに更新されたYouTube「SBIシニアの住まいとお金ch」にゲスト出演。自身の代表曲「瀬戸の花嫁」誕生の秘話を打ち明けた。小柳のデビューは1970年。歌手ではなく、NHKの連続テレビ小説「虹」に出演し、女優として芸能界の第一歩を踏み出した。「（当時所属していた）渡辺プロの戦略なんですよ。まずはNHKの朝ドラに出て、全国ネットに出て、名前と顔を覚えてもらおう、と」。