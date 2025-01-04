人気お笑いコンビ「かまいたち」が、3日夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけどお正月SP」（関西ローカル）に出演。山内健司が「660万のビンテージ・ジージャンを買った」と言い、加えて、衝撃の貯金額を明かした。藤崎マーケットやアキナ、水田信二ら、同期が集い、金沢へ度ロケ。その車中で、田崎佑一から「2024年に買った一番高いもの」を聞かれた山内が打ち明けた。「まあ、オレ、服買ったから。ビンテージ。2000枚ぐら