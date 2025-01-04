澎湃新聞はこのほど、「日用品からハイテク製品まで、誰が中国製品を購入しているのか」と題した記事を掲載した。記事は、中国税関総署の統計を調べると、24年1〜11月に中国から輸出された7850品目中、特定の国への輸出比率が50％を超えるものが1957品目あることが分かったと紹介。その例として加熱・冷却機能を備えた自動販売機は輸出量41万台のうち51．6％をマレーシアが占め、木棺4万7000トンのうち55％の2万6000トンが日本に輸