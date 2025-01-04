FC東京は4日、ブラジル人DFエンリケ・トレヴィザン(27)の契約合意を発表した。エンリケ・トレヴィザンは185cmの左利きセンターバック。大分トリニータでのプレーを経て、2022シーズンにFC東京へ完全移籍加入した。加入3年目となった2024シーズンはケガに悩まされたなか、明治安田J1リーグで17試合1得点、YBCルヴァンカップで2試合に出場した。新シーズンも青赤でプレーするブラジル人DFは「2025シーズンもこのチームでプレーできる