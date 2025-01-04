アビスパ福岡は4日、元スイス代表FWナッシム・ベン・カリファ(32)との契約更新を発表した。スイス代表としても4試合のキャップ数を持つベン・カリファ。母国スイスやドイツ、トルコ、ベルギー、チュニジアとヨーロッパを中心にキャリアを築いたなか、2022年4月にサンフレッチェ広島へ加入し、日本でのキャリアをスタート。その後、広島との契約更新後の昨年1月12日に福岡への電撃移籍が発表された。2024シーズンは前線の主軸の一人