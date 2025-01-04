横浜F・マリノスは4日、FW植中朝日(23)との契約合意を発表した。植中はJFA アカデミー福島からV・ファーレン長崎でプロ入り。2023年に横浜FMへ完全移籍で加入した。2024シーズンは明治安田J1リーグで34試合3得点、YBCルヴァンカップで4試合3得点、天皇杯4試合で3ゴールを記録。加えて、2023-24シーズンのACLで12試合3ゴール、2024-25シーズンのACLエリートでも6試合1得点を挙げていた。絶対的な攻撃の主軸には至らずも、前線の複数