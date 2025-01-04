高知ユナイテッドSCは4日、横浜FCから育成型期限付き移籍中のMF宇田光史朗(20)について、期間延長により2025シーズンも高知でプレーすると発表した。宇田は兵庫県出身で、興国高校から2023シーズンに横浜FCへ入団。ルーキーイヤーはYBCルヴァンカップと天皇杯でプレーし、2年目の2024シーズンはJFL高知へと武者修行に出る。高知では序盤戦で定位置を掴み、主にボランチとして公式戦34試合出場。JFLでは30試合中29試合にほぼ全てス