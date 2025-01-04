テレビで話題となった?最強待ち受け画面?が公開され、SNS上でも大きな反響を呼んでいる。3日にフジテレビで放送された「二宮ん家」では、最強待ち受けランキングを発表。パワーパーソン編で1位となった女優の山村紅葉(64)が、パワースポット編で1位に輝いた東京・品川の「蛇窪神社」を訪れ、最強待ち受け写真を撮影。番組公式Xでは「今年1年みなさんにとっていいことがありますように」と2025年のラッキーカラー深緑、ゴールド