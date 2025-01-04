昨年12月22日の有馬記念で3着だったダービー馬ダノンデサイル（牡4＝安田、父エピファネイア）は戸崎との新コンビでAJC杯（26日、中山芝2200メートル）に参戦する。4日、安田師がXで発表した。当初は放牧に出る予定だったが回復が早かったことから在厩で調整し、短期間で出走することで、どんな変化があるか確認する狙いもあり、年末年始を挟んでの続戦が決まった。また、これまで騎乗した横山典に先約があり、レースにおい