歌手でタレントのあのちゃんが4日に自身のInstagramを更新。冬の私服姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】あのちゃん、美脚あらわな私服姿に絶賛の声 あのは、「#僕服」というハッシュタグとともに、水色のマフラーを巻いた私服姿の写真を公開。髪を結んだ爽やかなスタイルで、冬のファッションを披露している。あのの洗練されたファッションセンスと可愛らしい雰囲気が際立つ写真に、ファンからは「髪型アレン