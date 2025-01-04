フリーアナウンサーの鷲見玲奈（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線でのショットを披露した。鷲見は「初めてのお正月」とコメントし、新幹線の車内で子供を抱きかかえながらの自撮りを披露し、「瓢箪ネックレス、なんだか縁起が良さそう」と自身のネックレスについてコメントした。この投稿にファンからは「御家族で楽しい時間を過ごして下さい」「瓢箪ネックレスお似合いです」「ネックレス本当に素敵でか