人気コンビ「藤崎マーケット」が、3日夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけどお正月SP」（関西ローカル）に出演。田崎佑一（43）が、昨年6月に上沼恵美子と番組共演した際のエピソードを明かした。かまいたちが進行するトーク情報バラエティーは、正月SPとして、藤崎マーケット、アキナ、天竺鼠川原、水田信二、バイク川崎バイクら同期芸人が出演。気心知れた仲間が集い、金沢へ向かった。その移動のバスの中で、「同期への