全国高校サッカー選手権（４日、フクダ電子アリーナ）の準々決勝で、流通経済大柏（千葉）が?ゴールラッシュ?を見せた。上田西（長野）との一戦では前半１２分にＦＷ山野春太（３年）の３試合連続ゴールで先制。試合前の段階でわずか１失点だった堅守・上田西の壁をこじ開けると、その後も得点を重ね、前半だけで６得点を奪った。後半も２８分に主将のＤＦ奈須琉世（３年）が７点目を挙げると、さらに１点を追加。８―０の快