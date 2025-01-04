卓球男子のエース・張本智和（智和企画）に対し、絶対王者の中国が警戒感を強めている。パリ五輪の男子シングルス準々決勝で張本が惜しくも敗れた金メダリストの樊振東（中国）は、昨年末にＷＴＴ（ワールドテーブルテニス）ツアーからの脱退を表明。現状のルールに異議を唱えており、海外のトップ選手からは同情の声が上がっていた。そんな中で中国メディア「新浪体育」は「樊振東の辞退は張本智和など一部の選手に希望を与