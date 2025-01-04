【モデルプレス＝2025/01/04】女優でアーティストの光宗薫が2025年1月3日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】光宗薫、大胆カットで雰囲気ガラリ◆光宗薫、新ヘアスタイル公開光宗は、「年明け前に髪を結構な量切りました！（襟足はあるよ）」と新しいヘアスタイルを披露。襟足を残しつつも、ミディアムヘアからショートカットにチェンジした姿を公開した。また、「さいきんイン