女優の川島海荷（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。今年初のSNS投稿を行い、初詣に出かけたことを報告した。川島は「あけましておめでとうございます〜もう三が日終わっちゃったけど」と書き出し、「さぁ、、2025年初詣のおみくじは大吉でしたほんと嬉しくて飛び跳ねて喜んだ笑」とつづった。そして自身の最新ショットを公開し、「ピースがお箸みたいになっていますが、これもご愛嬌ということで…今年もどうぞよろ