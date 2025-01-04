ポスティングシステムを使ってのドジャース移籍が決まった韓国プロ野球キウムの金慧成（キム・ヘソン）内野手（25）が4日、自身のインスタグラムを更新。古巣や新たに同僚となる大谷翔平投手（30）への感謝をつづった。ド軍はこの日、3年総額1250万ドル（約19億6500万円）でキム・ヘソンの獲得を発表した。これを受け、キム・ヘソンが所属しているキウムが球団公式インスタグラムを更新し「メジャーリーグ進出おめでとう」と