初場所に向け、稽古する豊昇龍＝4日、東京都台東区の立浪部屋大相撲初場所（12日初日・両国国技館）で横綱昇進を目指す大関豊昇龍は4日、東京都台東区の立浪部屋で十両木竜皇や幕下力士と精力的に31番取った。初日まで1週間ほどで、調整のピッチも徐々に上がり「いつも通りのことを集中してやっていく」と言葉に力がこもった。磨きをかけている突き、押しの速攻が光った。あえて木竜皇を懐に入れ、相手の出足への対応なども確