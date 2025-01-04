大分トリニータは4日、U-19日本代表MF保田堅心(19)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。今後は現地でのメディカルチェックなどを経て正式契約を結ぶ予定となり、契約締結後に改めて報告するという。保田は大分U-18時代に2種登録選手としてプレーし、2023年から正式にトップチーム昇格。2024シーズンはJ2リーグ戦で31試合に出場し、4得点を記録した。