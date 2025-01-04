尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が引き起こした「12・3非常戒厳令事態」を筆頭に、韓国にとって2024年は激動の一年となった。その影響は2025年にも強く及ぶと見られている。【注目】「新年の願い」韓国国民の半分が“お金”このような暗い雰囲気の中、求人ポータルサイト「アルバモン」は20〜30代の男女アルバイト1997人を対象に「2025年の希望」に関するアンケート調査を行った。その結果、回答者の75.3％が「経済的な余裕」を