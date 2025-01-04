上白石萌歌が自身のInstagramを更新し、イメージチェンジした新しいヘアスタイルを公開。黒コーデの衣装で鏡越しに自撮りする姿を投稿した。 【写真】艶やかで美しい新しいヘアスタイルを公開した上白石萌歌 ■上白石萌歌の新ヘアスタイルをファン絶賛 「髪型を褒めていただいているようで、感謝」というコメントとともに投稿したのは、艶やかな美しい髪が印象的なショット。 「美容院でのオーダーを