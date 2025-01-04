日本ハムの稲葉篤紀2軍監督（52）がYouTube「名球会チャンネル」に出演。今季覚せいを期待する選手に日本ハム・清宮幸太郎内野手（25）の名前を挙げた。稲葉氏は「もうそろそろ打線の軸になってほしいという思いがある」と、誰もが信じるポテンシャル通りの大砲への成長を期待した。昨季2軍で清宮を指導した稲葉氏は「後半はよくなった」と、15本塁打で2位躍進の立役者となった夏場以降の活躍を称えた。ただ、稲葉氏は「こ