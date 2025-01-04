2025年1月2日、3日に行われた第101回箱根駅伝では、青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成。チームを率いた原晋監督は、選手のおねだりにタジタジの様子でした。優勝メンバーと監督は3日、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に生出演。1年前の第100回大会優勝時には、原晋監督は「箱根駅伝優勝したときは、監督からハワイ旅行をプレゼントします！」と話し、優勝のご褒美をプレゼントしました。番組内で選手たちに「ハワイ