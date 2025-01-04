自民党は１１月に結党７０年を迎える。安倍元首相が党内外で盤石な基盤を築いた「安倍１強」だった結党６０年の２０１５年から状況は一変し、少数与党として難路の歩みが続く。石破首相（党総裁）ら党執行部は節目の年を迎え、党の立て直しを急ぐ構えだ。記念行事を検討自民は１１月に結党７０周年記念行事を開くことを検討している。森山幹事長は元日の年頭所感で、結党７０年に触れ「大きな時代の転換点を迎える中、地域に根