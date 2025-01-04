俳優の鈴木保奈美が4日、自身のインスタグラムを更新。新春恒例『第101回箱根駅伝』を現地で観戦していたことを写真付きで明かした。【写真あり】沿道で前のめりに…箱根駅伝を観戦する鈴木保奈美鈴木は「2日間駅伝を堪能する。今年もドラマだったわあ」と報告。「さてお正月休み延長戦の土曜日、『あの本、読みました？新春SP』をお届けします。小説家・今村翔吾さんと神保町の『本丸』へ、それから図書館流通センターを訪ね