ウッチャンナンチャン内村光良（60）が3日放送のNHK正月特番「タモリと鶴瓶の新春！初しゃべり会」にゲスト出演。還暦を迎えたことを明かした。内村が還暦になったことを伝えると、タモリ（79）が「ええっ！あんな新人が！！」と驚いた。「あんな…」と笑う内村は「そう、25の時でしたから。私、レギュラーになったの。もう60になったんですよ」と、フジテレビ系「笑っていいとも！」のレギュラーになったのが25歳の時だったと振