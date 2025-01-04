お笑い芸人のスギちゃん（51）が、4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。同じ芸能事務所に所属するお笑い芸人の“宇宙海賊”ゴー☆ジャス（46）の営業を観にいったことをつづった。スギちゃんは「この前ゴー☆ジャスの営業を内緒で見に行ったぜぇ」とつづり、子供たちの前でネタを披露するゴー☆ジャスの写真をアップした。「スギちゃんの地元ということでスギちゃんの話をしてたぜぇ」といい「全部聞いてたぜぇ」とニヤ