記者会見で、千葉Jのユニホームを手にする瀬川琉久＝4日、千葉県船橋市バスケットボールBリーグ1部（B1）の千葉Jは4日、京都・東山高3年でポイントガードの瀬川琉久（18）がプロ契約の特別指定選手で加入すると発表した。千葉県船橋市で記者会見した瀬川は「最初の目標は（2028年）ロサンゼルス五輪に出場すること。最終目標はNBAで活躍すること」と意気込んだ。兵庫県出身で得点力が持ち味。千葉Jにはパリ五輪代表の渡辺雄太