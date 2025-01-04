なにわ男子西畑大吾（27）が4日、都内で、7日放送開始の関西テレビ制作フジテレビ系ドラマ「御曹司に恋はムズすぎる」（火曜午後11時）制作発表会に出席した。同作は大手アパレルメーカーの御曹司が“ド庶民女子”と同僚になり、ともに子ども服作りに取り組みながら、初めての挫折と本気の恋を知るラブコメディー。西畑は、主演の永瀬廉（25）演じる超わがままな御曹司天堂昴とともに働く草壁友也を演じる。西畑から見た、リアル友