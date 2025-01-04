時の経つのが早すぎて困る。それは仕事に追われているからかもしれない。月曜になったと思えば、すぐに金曜になり、土日も過ぎてまた月曜になる。歳を取る毎に一年は早く経過するという事を、どこかで聞いた。また西成へと向かった。暫くJALやANAのキャンベーンでチケットを取っていたのでキャリア利用が多かったが、今回は久々のジェットスター。成田空港から関西空港へと向かった。最近、プライオリティ・パスを入手したので、成