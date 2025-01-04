歌手でタレントの早見優が3日に自身のアメブロを更新。詐欺被害に遭いそうになった不審なメッセージが届いたことについて明かした。この日、早見は「海外の友人から届いた不審なメッセージ」と切り出し、友人から届いたメッセージについて「仲の良い友人で最初は何の疑いもなく返信をしてた」と明かすも「内容がどこか違和感を覚えるものだった」とコメント。「ね〜優ちゃん、ちょっと相談したいことがあるんだけど。日本円が必要