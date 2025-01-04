「凄いですね、選手が。感謝です」試合後のフラッシュインタビューで、東海大相模の有馬信二監督が称える。１月４日に行なわれた高校サッカー選手権の準々決勝で明秀日立と対戦し、逆転勝ち。先手を取られるも、沖本陸が同点弾、高畑旺崇が勝ち越し弾を挙げ、２−１で競り勝った。初出場ながら４強進出。次の戦いの舞台は国立だ。指揮官は「ちょっと目から汗が出ました。はい。感動しています」と笑顔を浮かべる。【画像】広瀬