サッカー元日本代表GK川島永嗣（41＝磐田）が4日までに自身のインスタグラムを更新。新年の家族ショットを披露した。「HappyNewYear2025」と書き出すと、フランス・パリの凱旋門をバックにした自身と妻、1男2女との家族ショットをアップ。「皆さんにとって、素晴らしい年になりますように今年も宜しくお願いします！」とつづると、ハッシュタグでは「paris」などと添えた。川島は2014年9月に一般女性と結婚。翌15