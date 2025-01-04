横浜・Fマリノスは4日、FW植中朝日(23)が今季の契約に合意したと発表した。クラブは植中の背番号14にちなんで、1月4日14時に発表。インサイドハーフもこなす万能アタッカーは昨季リーグ戦34試合出場4得点。Uー23日本代表としてパリ五輪にも出場した。今季はさらなる飛躍を目指し、チームの王座奪還に貢献する。