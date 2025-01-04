ブリンケン米国務長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国務省は3日、ブリンケン長官が4〜9日に韓国、日本、フランスを歴訪すると発表した。20日のトランプ次期大統領の就任を前に、日韓両国で日米韓3カ国の安全保障協力を継続する方針を確認し、フランスではロシアのウクライナ侵攻への対応や中東情勢を協議する。日本外務省は4日、ブリンケン氏が6〜7日に訪日すると発表した。滞在中、岩屋毅外相らと会談するとみられ