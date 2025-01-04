インターネットラジオで、脚本家の蓬莱竜太氏（48）との結婚を発表した女優の伊藤沙莉（30）が4日、インスタグラムのストーリーズを投稿。自らの言葉で公表した経緯を説明した。女優の伊藤沙莉が脚本家の蓬莱竜太氏と昨年末に結婚、ネットラジオで報告「おはようございます！発表しました！whwuwheiたった数日の話ですが、私たちの結婚のことは、私たちの人生のことなので、自ら報告したかったということでした！特に何が