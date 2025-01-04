がんを公表し昨年12月に手術を受けていた希良梨さんが、自身のインスタグラムで恋人の存在を明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】希良梨さん恋人とともに ”逆さ富士” へ「諦めなければ、なんだって叶う。」感謝と共に伝える希良梨さんは元日に「明けましておめでとう御座います。」という年頭の挨拶とともに「今、実はお付き合いしている恋人がおります。」と公表しました。「日本人男性で、同じ歳の、同じ年齢で