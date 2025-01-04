ガールズグループLOVELYZ出身ソ・ジスが近況を公開した。【写真】LOVELYZメンバー、“布少なめ”大胆衣装ソ・ジスは1月4日、自身のインスタグラムのストーリーにこれといった書き込みをせずに写真を投稿した。公開された写真のソ・ジスは、車の運転席に座り、指でVを作っている。新しい車を購入したように見られるソ・ジスは、エンジンをかけながら嬉しそうにポーズを取って注目を集めた。外車という点も目を引く。（写真＝ソ・ジ