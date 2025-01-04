【モデルプレス＝2025/01/04】お笑いタレントの渡辺直美が4日、自身のInstagramを更新。いとことの写真を公開した。【写真】渡辺直美、美人いとことの密着ショット◆渡辺直美、いとことの写真公開渡辺は「年末年始は台湾に行ってました！！いとこのお姉ちゃんとその娘と会ったよん うちら似てる？笑」とつづり、3人で寄り添う写真を公開。娘はスタンプで顔を隠しているが、いとこは顔を出し、笑顔を見せている。さらに「カウントダ