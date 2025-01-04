【モデルプレス＝2025/01/04】女優の菜々緒が2025年1月4日、自身のInstagramを更新。美しいビーチでの水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】菜々緒、圧巻スタイル際立つ水着姿◆菜々緒、圧巻ビーチショット披露菜々緒は「2025 明けましておめでとうございます」と新年の挨拶。青い海が広がる絶景ビーチを背景に、水着姿でたたずむ後ろ姿を公開し、「今年も何卒よろしくお願い致しまする」とつづった。この投稿を受け、