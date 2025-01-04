国学院大学を卒業し、同大学の大学院に在学中の歌手・相川七瀬が４日、自身のＳＮＳを更新。応援に駆けつけた第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）１０区でのショットを公開した。相川はインスタグラムに「１０区で応援団のみんなと駅ついて歩いてたら、ふわっと風に乗って聞こえた『襷（タスキ）をつなげ』あれからずっと演奏してくれていて、本当に曲を創って良かったなと思っています！！ありがとう」と記し、自身が応援