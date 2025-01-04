眠る息子の横でスマホをいじっていたふくこ(@fukuko20.122)さん。突然息子が寝言を言い始めますが、そのときふくこさんは？読者からも爆笑コメントがたくさん届いていた作品を、どうぞごらんください。 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 ©fukuko20.122 寝言を言う子どものかわいさに、耳元でつい話しかけてしまう。そんなふくこさんと同じような経験をしたこ