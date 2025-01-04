この漫画は、作者・ひえ田あいす(@icetaronyo)さんによるエッセー作品。10歳以上年上のバイト仲間・ウマダとの関係を描いた、20歳の主人公・あいすの体験談をもとにしたお話です。軽作業のバイトで知り合ったウマダは、一見普通の優しい人物に見えましたが、親しくするうちに次第に彼の「訳アリ」な一面が明らかになっていきます。ある日、みんなでご飯に行った帰り際、ウマダからLINE交換を求められるあいす。最初は嫌々応