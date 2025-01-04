この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ばうむ@3y +0y(@miyafuji_baumu)さんの3歳の息子さんの、かわいくもあざといエピソード。テーブルの上に置かれた2つのヨーグルト。1つを食べたばうむさんの息子はママに「もう1つ食べていい？」と聞きますが…？かわいい展開に思わず笑顔になる投稿です。 大好きなヨーグルトを、もう1つ食べたくて 1歳、2歳ぐらいだとまだ自