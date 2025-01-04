声優の神谷浩史（49）が3日深夜放送の文化放送「東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー」（金曜深夜0・30）に出演。元日に女優の逢沢りな（33）と結婚したことを発表したことを改めて発表した。神谷は「ちょっと、お時間いただいて申し訳ないんですけど。1日1日に発表しましたけど、私、神谷浩史は逢沢りなさんと入籍いたしました」と報告。「実は長いところ独身していたんですけど。8年くらい独身していたんですけ