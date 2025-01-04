東映は、特撮に特化したYouTube公式チャンネル「東映特撮YouTube Official」で平成仮面ライダーシリーズ第16作目『仮面ライダードライブ』の第39話「旋風の誘拐犯はいつ襲って来るのか」を配信した。【動画】『仮面ライダードライブ』第39話配信竹内涼真演じる泊進ノ介を非モテ扱いドライブ中のカップルの女性を狙う連続女性誘拐事件が発生。進ノ介（竹内涼真）は霧子（内田理央）と組み、おとり捜査を開始する。その罠にか