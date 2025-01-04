ノエビアでは、ブランドで展開しているメイクアップシリーズ｢ノエビア アクトリース｣より、新作のリップスティックと、大人気アイカラーパレットの新色を、2025年2月5日より全国の販売店および通信販売にて発売いたします。美しい発色が長く続く、新作のリップが発売されます。アイカラーパレットの新色･ロゼブラウンも必見! 新作リップと新色アイカラーパレットが登場 ノエビアから、美しい発