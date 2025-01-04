ザスパ群馬は4日、ガイナーレ鳥取からFW田中翔太(23)の完全移籍加入を発表した。田中翔太は千葉県出身で、青森山田高校から新潟医療福祉大学を経て、2024シーズンに鳥取へ入団。J3リーグ37試合出場で8得点を記録し、1年でのJ2復帰を目指す群馬が新天地となった。移籍に伴い、双方のクラブからコメント。◆ガイナーレ鳥取「ガイナーレ鳥取で1年間プレーできたことを本当に嬉しく思います」「プロ1年目でいい時期も悪い時期も経験し