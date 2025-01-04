お笑いタレントの小島よしお(沖縄県久米島町出身)が自身のXを更新。美しい富士山の写真を投稿し話題となっている。「佐賀に向かう時に見えた富士山」と綴り公開したのは、飛行機から撮影した富士山。周りを雲に覆われながらも山頂はしっかりと顔を出し、太陽に光を浴びる幻想的な1枚となっている。この投稿にファンからは「神様からのプレゼント」「これは凄すぎる」「広大さが凄すぎる」「圧倒される美しさ」「神秘的ですね